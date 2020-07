Lavoro, Catalfo: "Avanti con il blocco dei licenziamenti tranne in caso di chiusure"

Nel pacchetto lavoro da inserire nel prossimo decreto dovrebbe rientrare anche «la prosecuzione del blocco dei licenziamenti, con alcune eccezioni come la cessazione di attività». Così, da quanto si appende, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con Cgil, Cisl e Uil.

"Il nuovo decreto conterrà un pacchetto di misure per il lavoro che comprende la proroga della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane" . Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con Cgil, Cisl e Uil. La cassa partirebbe dal 15 luglio. Per le settimane di Cig si adotterebbe la formula 9+9. In alternativa ci sarebbe «uno sgravio per quelle aziende che decidono di far rientrare i propri dipendenti al lavoro».

Tra gli interventi annunciati dalla ministra anche «la proroga della Naspi e il potenziamento del Fondo nuove competenze che potrebbe essere utilizzato anche per i lavoratori in transizione occupazionale".

© Riproduzione riservata