Conte: "La proroga dello stato d'emergenza è inevitabile, il coronavirus continua a circolare"

"La proroga è una scelta inevitabile e obbligata. Il Cts rileva che sebbene la curva dei contagi si sia ridotta significativamente, i numeri registrati documentano che il virus continua a circolare dando luogo a focolai prontamente circoscritti. Sarebbe incongruo sospendere bruscamente l’efficacia delle misure adottate se non quando la situazione è riconducibile a un tollerabile grado di normalità". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato sulle ulteriori iniziative per l’emergenza Covid-19, sottolineando che nel consiglio dei ministri che si è tenuto in mattinata non è stata adottata nessuna decisione, ma muovendo dalla "necessità di prorogare lo stato di emergenza è emerso l’indirizzo di limitarne l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre", in quanto "un evento come la pandemia che non si è risolto in un fatto puntuale, ha assunto i tratti di un processo in continua e imprevedibile evoluzione, che purtroppo ancora oggi, seppur in misura contenuta, territorialmente circoscritta, non ha esaurito i suoi effetti".

Il premier ha, inoltre, sottolineato come la proroga dello stato di emergenza sia una facoltà "espressamente prevista dalla legge" e attivabile ogni qualvolta, anche a distanza di tempo rispetto al verificarsi dell’evento, si renda necessaria la prosecuzione degli interventi. "La dichiarazione dello stato di emergenza è prevista dal codice di Protezione Civile, è una fonte di rango primario di carattere generale, la legittimità è stata vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale. Costituisce il presupposto per l’attivazione di una serie di poteri e facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali in atto. Se ci assumessimo la responsabilità di non prorogare lo stato di emergenza - ha aggiunto - dobbiamo essere consapevoli che cesserebbero di avere effetti le ordinanze. Verrebbero a cessare i poteri del commissario straordinario, ci sarebbe uno stop dell’allestimento e gestione delle strutture temporanee per le persone risultate positive, l’impiego del volontariato di Protezione Civile, il reclutamento sanitario, ma non solo.

"Tra le misure che perderebbero efficacia vi è anche quella che consente noleggiare navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti. Se lo stato di emergenza non fosse prorogato - ha proseguito - cesserebbe la funzione di coordinamento attribuita al capo della Protezione civile, decadrebbero i poteri straordinari attribuiti ai molteplici soggetti attuatori, per la maggior parte dei casi sono i presidenti delle Regioni. Verrebbe a cessare le proprie funzioni anche il Comitato tecnico scientifico". Il premier ha poi tenuto a precisare, a seguito delle polemiche che hanno animato il dibattito pubblico, che da parte sua e dell’intero governo "non vi è nessuna intenzione di drammatizzare e alimentare paure ingiustificate nella popolazione. La scelta di prorogare lo stato di emergenza non è riconducibile alla volontà di voler creare una ingiustificata situazione di allarme. La scelta di prorogare lo stato di emergenza non può ritenersi lesiva della nostra immagine all’estero, in quanto suscettibile di alimentare la convinzione che l’Italia non sia sicura per turisti e lavoratori. Non vi è questo rischio, è vero il contrario".

"A questa decisione - ha spiegato Conte - sono stati attribuiti significati di ogni tipo, fino a prefigurare la volontà di ricorrere a questo strumento con la volontà di preservare in capo al governo poteri extra ordinem. Qualora il cdm adottasse la delibera di proroga dello stato di emergenza, il presidente del Consiglio sarebbe autorizzato ad emanare dpcm, la dichiarazione dello stato di emergenza è un presupposto di fatto ma non potrebbe di per se legittimare l’adozione del dpcm se non fosse affiancata da una fonte di rango primario abilitante. Per poter continuare ad essere esercitato, quel potere richiederebbe un nuovo decreto legge". Il premier Conte, rivolgendosi alle forze di maggioranza ma anche di opposizione, ha infine ribadito che è necessario "essere consapevoli che la cessazione al 31 luglio determinerebbe l'arresto di tutto il sistema di protezione costruito in questi difficili mesi. Resto fiducioso che possa maturare in questa Aula con consapevolezza e piena assunzione di responsabilità, una convergente valutazione positiva su questo decisivo passaggio da cui discendono rilevanti conseguenze per l’intera comunità nazionale", ha concluso.

