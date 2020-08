Scuola, Azzolina: "Posto fisso per 84 mila precari". Polemica sui dirigenti: c'è il ministro tra gli assunti

«Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la scuola». Lo ha annunciato il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina nel corso della trasmissione «In Onda» su la 7. Azzolina ha aggiunto, «ho avuto conferma di questa bella notizia circa un’ora fa. Il ministro Gualtieri ha dato il suo ok».

Scoppia però la polemica in merito al via libera del ministero all'assunzione di oltre 450 dirigenti scolastici, vincitori del concorso del 2017: tra questi infatti c'è la stessa Azzolina. «È quanto meno inopportuno che il ministro Azzolina si sia stabilizzata come dirigente scolastico, è come se io da ministro dell'Interno mi fossi assunto come vigile del fuoco, sarebbe stato quantomeno strano», ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini.

«Secondo voi il ministro dell’istruzione ha il potere di bloccare una graduatoria? È l'amministrazione che assume», ha replicato Azzolina. «Ho partecipato a quel concorso nel 2017 ho fatto sacrifici per studiare, lavorando e preparando contemporaneamente le lezioni per gli studenti. Ho fatto tanti sacrifici e tanta gavetta, ho studiato moltissimo per quel concorso», conclude.

