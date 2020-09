Scuola, Azzolina: "Se c'è il metro di distanza la mascherina può non essere usata"

"Abbiamo lavorato per trovare nuovi spazi e garantire il distanziamento di un metro in classe - Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, alla trasmissione 'Agorà' su Rai 3 -. Se c'è il metro di distanza la mascherina può non essere usata. Si deve usare nei momenti di dinamicità, quando si è in movimento, si va alla toilette, durante la ricreazione, certo non quando si mangia".

E ancora: "Consegnare 2,4 milioni di banchi è uno sforzo enorme, è ingiusto essere accusati di ritardi. In due mesi li consegneremo. A settembre sarà quasi completamente coperta la primaria, poi entro ottobre tutto il resto".

I docenti con fragilità "sono poche centinaia di persone, non certo trecentomila. Se poi parliamo di supplenti e concorsi, ogni settembre, anche negli anni scorsi, i titoli sono sempre gli stessi, 'caos scuola'. Le nomine dei supplenti si sono sempre fatte due-tre giorni prima dell'inizio della scuola, non è una novità di quest'anno".

© Riproduzione riservata