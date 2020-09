Referendum, dati del Ministero: il sì al 69,14%. Affluenza al 51,75%

AGGIORNAMENTO DELLE 17.37: «Riguardo agli esiti e ai risultati del referendum, siamo molto molto soddisfatti, di conferma che il Pd è la forza del cambiamento garante di un percorso di modernizzazione delle istituzioni». Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa. «Con la vittoria del S' si apre una stagione di riforme e faremo in modo che questa stagione vada avanti spedita nelle prossime settimane. Ma il Pd farà di tutto per rappresentare quelle preoccupazioni che hanno portato cittadini e cittadine a votare No», ha aggiunto.

AGGIORNAMENTO DELLE17.30: «Per la prima volta le proposte dell’una e dell’altra parte coincidevano». Lo ha detto Luigi Di Maio, a proposito delle istanze avanzate dalla politica e dai cittadini per ridurre il numero dei parlamentari. «Questa è una vittoria di tutti, di tutti gli italiani che vogliono cambiare al di là delle appartenenze partitiche», ha aggiunto Di Maio commentando i primi dati sul referendum.



AGGIORNAMENTO DELLE 17.18. Dai dati del sito del Ministero dell'Interno sulle elezioni (elezioni.interno.gov.it) emerge che quando sono 39.135 le sezioni scrutinate su 61.622 il si è al 69,14% mentre il no al 30,86%.



AGGIORNAMENTO DELLE 16.28. In base alla terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 67,8,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 32,2%. La copertura del campione è data al 19%.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.08. In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 66,7,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 33,3%.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.04. Nelle 253 sezioni di Messina, ha fatto registrare una percentuale finale del 31,7 per cento, con 57.811 votanti.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.50. In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 65,6,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 34,4%.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.41. L'affluenza definitiva alle Comunali è la più alta rispetto alle altre consultazioni elettorali di questa tornata. Al momento è del 62,5%: il dato riguarda 240 Comuni su 606 di 15 Regioni, escluse quelle a Statuto speciale. Lo si rileva dal sito del Ministero dell'Interno.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.19. L'affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati si evincono dal sito del Viminale.

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge una forchetta 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%.

