La morte di Aurelio Visalli a Milazzo, il cordoglio della politica: "Un eroe"

Sconforto e cordoglio alla notizia della morte di Aurelio Visalli, sottoufficiale di Venetico in servizio alla Capitaneria di Milazzo, che ha sacrificato la propria vitatuffandosi in mare per salvare a due ragazzini che si erano gettati in acqua nonostante le proibitive condizioni meteo con onde alte oltre 7 metri.

«La morte del sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato la propria, unisce il Paese in un profondo dolore. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e rendiamo tutti merito al coraggio di un valoroso servitore dello Stato». Così in un post il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«Sinceri e profondi sentimenti di cordoglio, anche a nome della comunità isolana» ha voluto esprimere il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ai familiari del sottufficiale. «Il gesto di altruismo compiuto dal coraggioso militare, fino al sacrificio della propria vita - ha aggiunto il governatore - fa del povero Visalli un esempio di eroismo di cui tutti dobbiamo avvertire l’orgoglio, rendendo doveroso omaggio alla sua memoria».

«Esprimo la vicinanza e il cordoglio alla famiglia e alla Guardia costiera del secondo capo Aurelio Visalli, il cui corpo è stato ritrovato in mare. E' deceduto per salvare la vita a due bagnanti in difficoltà a Milazzo. Ricordiamo lui e tutte le persone che mettono il loro impegno e la loro vita al servizio dei cittadini e delle istituzioni». Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto a Saluzzo (Cuneo) in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

«L'esito delle ricerche nel mare di Milazzo è quello che non avremmo mai voluto apprendere. Voglio far sentire tutto il mio affetto alla famiglia di Aurelio Visalli, scomparso mentre stava compiendo la missione più nobile assegnata alla Guardia costiera: salvare vite umane». Lo afferma il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli.

«La notizia della morte in mare del Secondo Capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli addolora la Difesa tutta. Il suo è stato un gesto eroico, non ha esitato ad intervenire per soccorrere due bagnanti in difficoltà nel golfo di Milazzo. Ha dimostrato grande coraggio e altruismo, qualità proprie dei nostri militari che non esitano a mettere a rischio la propria vita per l’incolumità altrui». Lo scrive il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo appresa la notizia. «In queste ore di profondo dolore - prosegue - stringo in un forte abbraccio la famiglia, gli amici ed i colleghi del Sottufficiale. Alla moglie, ai figli, ai suoi affetti più cari esprimo sentimenti di profondo cordoglio. Espressioni di vicinanza li indirizzo al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone e a tutto il personale della nostra Marina Militare».

“Non vorremmo mai leggere notizie di questo tipo. La morte del sottufficiale della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, che ieri si è buttato in mare a Milazzo, in provincia di Messina, per mettere in salvo due giovani in difficoltà tra le onde, ci addolora immensamente e ci riempie di profonda tristezza. Il cordoglio di Forza Italia alla famiglia e alla marina militare, per la prematura scomparsa di un vero e proprio eroe. Un ragazzo di 40 anni, padre di due figli, che, da servitore dello Stato, ha agito per il bene della collettività, onorando fino in fondo la sua divisa”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

Il ministro Luigi Di Maio ha sospeso la visita prevista a Milazzo: «Abbiamo ritenuto doveroso, per rispetto di Aurelio e della sua famiglia, sospendere la visita del ministro Luigi Di Maio che era prevista per oggi a Milazzo». Lo scrive su Facebook, la senatrice M5s, Barbara Floridia. «Un velo di tristezza è calato sul nostro comprensorio, per questo abbiamo ritenuto doveroso sospendere la visita del ministro», spiega la senatrice Floridia. «Siamo dispiaciuti e addolorati per la tragedia accaduta al sottufficiale della Capitaneria di porto - prosegue - Questo dolore ci ricorda però il profondo senso del dovere e la ricchezza di umanità che abita dentro molti italiani, molti nostri vicini, molti concittadini».

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime «profondo cordoglio» per la morte in mare del Secondo Capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli durante un difficile intervento di soccorso nel Golfo di Milazzo. «Altruismo e coraggio - si legge in una nota - hanno guidato il gesto del Sottufficiale e drammaticamente la sua morte ci ricorda i rischi che ogni giorno affrontano gli operatori del soccorso. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e la gratitudine per tutti coloro che quotidianamente lavorano nei diversi ambiti della protezione civile».

«Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla moglie, ai due figli e alla famiglia tutta del secondo capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli, che ha sacrificato la sua vita per salvare quella di due bagnanti a Milazzo. Con estremo coraggio e altruismo non ha esitato a gettarsi nel mare in tempesta per svolgere il suo dovere a protezione dell’incolumità altrui. Un gesto eroico con un tragico epilogo che ci ricorda i rischi che corrono ogni giorno i nostri militari che operano nel soccorso in mare: a tutti loro la nostra massima stima e gratitudine». Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.



«Profondo cordoglio per la morte, nel Golfo di Milazzo, del Secondo Capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli. Ha sacrificato la sua vita durante un difficile intervento di soccorso in mare. Condoglianze e un forte abbraccio alla sua famiglia». Lo twitta Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia.

«Esprimiamo sincero cordoglio per la scomparsa di Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, che ieri, senza alcun indugio, si è tuffato nel mare mosso per salvare la vita a 2 ragazzi in evidente pericolo di vita. Ha sacrificato la sua, come hanno rischiato di perderla i suoi colleghi e come rischiano, ogni giorno, i nostri uomini e le donne della Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e della Marina Militare». Lo dichiara il capogruppo di FdI in commissione Difesa della Camera, Salvatore Deidda che aggiunge «Non vogliono mai essere chiamati Eroi, ma il loro lavoro - che affrontano con passione e spirito di sacrificio - merita una considerazione sempre maggiore da parte di tutti noi e non solo quando accadono queste tragedie. Un gesto di eroismo che per loro è pane quotidiano. Alla famiglia di Aurelio Visalli e a tutti gli uomini e donne della Guardia Costiera e della Marina Militare le nostre più sentite condoglianze», conclude Deidda.

«La notizia della scomparsa del sottoufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli mi addolora profondamente. Ieri pomeriggio, durante il nubifragio che si è abbattuto su Milazzo, nel messinese, Visalli non ha esitato a lanciarsi in mare per salvare la vita a due ragazzi. Onore al suo gesto, al suo coraggio e al suo altruismo. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutta la comunità milazzese». Così su Facebook il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.



«Grande tristezza per la scomparsa di Aurelio Visalli, secondo capo della Guardia costiera, caduto nell’esercizio delle funzioni durante un intervento nel golfo di Milazzo. Esprimo profondo cordoglio alla sua famiglia e vicinanza a tutti i colleghi. Una preghiera lo accompagni». Scrive su Twitter Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio.



«Mi unisco al dolore dei familiari del sottufficiale morto in mare nel tentativo di salvare la vitadi un ragazzo e a quello degli uomini della Guardia Costiera di Milazzo. Il suo eroico sacrificio è l’esempio più chiaro dell’impegno e della dedizione di un Corpo ogni giorno svolge un lavoro impagabile a tutela della sicurezza di chi è in mare e assumendo i rischi di una missione che troppo spesso è disconosciuta». Così il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti con delega ai Porti Roberto Traversi appresa la notizia del ritrovamento del cadavere del sottufficiale morto a Milazzo dopo essersi gettato in mare nel tentativo di salvare la vita ad un adolescente in difficoltà fra le onde. «Ho espresso il mio cordoglio e quello del ministero al comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Pettorino, e al Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, il Capitano di Fregata Massimiliano Mezzani - continua Traversi - Il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza alla Guardia Costiera deve essere quella di un Paese intero, orgoglioso del loro impegno e della loro assoluta dedizione».

Il segretario generale Antonino Alibrandi, a nome di tutta la Cisl Messina, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, alla moglie ed ai figli, per la morte del sottufficiale della Capitaneria di Porto Aurelio Visalli che, dimostrando grande coraggio e altruismo, ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere per salvarne una giovanissima.

