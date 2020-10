Sicilia e Calabria, tutti i Comuni al voto: lo spoglio in diretta

In diretta su Gazzettadelsud.it lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni amministrative in 60 Comuni siciliani e il ballottaggio in sei Comuni calabresi.

In Calabria, oltre che a Reggio e Crotone, unici capoluoghi di provincia chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale, urne aperte anche a Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova.

In Sicilia, invece, Agrigento ed Enna sono i capoluoghi di provincia coinvolti. Tra i Comuni più grandi Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, San Giovanni La Punta, Carini, Termini Imerese e Misilmeri e Augusta.

