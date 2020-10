Coronavirus, Conte: "Mascherine obbligatorie all'aperto, anche in casa se si è con amici o parenti"

"Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa fase: le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è isolati in campagna o in montagna. Per il resto la mascherina comunque va non solo portata ma anche indossata". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi commentando le nuove misure decise oggi dal governo sul Coronavirus e che entreranno in vigore da domani.

"Abbiamo in tarda mattinata approvato un nuovo decreto legge elaborato per affrontare questa nuova fase, c'è una risalita del contagio". Abbiamo una "rigorosa raccomandazione" anche per le case private: "Anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio".

"Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attività produttive - continua Conte - Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto tra stato e regioni che avevamo costruito nella fase più dura: potranno adottare misure più restrittive ma saranno limitate nell’allentamento, salvo misure concordate con il ministro della Salute". Restano in vigore i "protocolli per la sicurezza" sui luoghi di lavoro.

