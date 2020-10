Coronavirus, stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio: mascherine obbligatorie all'aperto

Il governo dovrà prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e provvedere all’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia.

Il sì dell’aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza impone infatti al governo di «disporre la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021».

Nella risoluzione si legge anche che il governo è impegnato anche a «provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto per l’intero arco della giornata».

Inoltre sarà tenuto a«verificare, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, in considerazione dei dati epidemiologici che evidenziano una significativa crescita dei contagi dell’infezione da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus, in linea con gli indirizzi che il Parlamento riterrà di formulare».

