Reggio Calabria, inizia il "secondo tempo" del sindaco Falcomatà

Giuseppe Falcomatà inizia ufficialmente il suo secondo tempo al Comune. È stato proclamato a Piazza Italia, davanti all'ingresso di Palazzo San Giorgio, dal presidente della commissione elettorale il magistrato Giuseppe Campagna.

Non ci sarà alcuna vacanza per lui. Gli impegni incombono e anche le trattative per formare la nuova squadra che governerà Reggio Calabria. L'ufficialità della composizione della giunta dovrà aspettare la proclamazione dei consiglieri che avverrà sabato mattina. Ma non ci sarà molto tempo per ragionare sulla nuova squadra.

I tempi risicati per l'approvazione del bilancio impongono che se non alla prima, alla seconda seduta del Consiglio che comunque non saranno molto lontane l'una dall'altra, arrivi il documento finanziario. A quel punto la squadra dovrebbe essere definita dal primo cittadino.

Facendo due calcoli e considerando che la proclamazione degli eletti avverrà giorno 10 ottobre entro i successivi dieci giorni dovrà essere convocata la seduta che poi si dovrebbe tenere entro la fine del mese. Tempi tutti calcolati per approvare il documento finanziario e procedere con la delibera. La squadra di governo, quindi, dovrà essere completa.

