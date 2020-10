Morte di Jole Santelli, annullata la Conferenza Stato-Regioni

«Il governo tutto si stringe intorno alla Calabria. Per rispetto di Jole Santelli la seduta della Conferenza Stato-Regioni prevista per oggi sarà rinviata». Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

«Sono sconvolto dalla scomparsa di Jole - prosegue - cara amica e rappresentante straordinaria e appassionata del Sud. Ci siamo confrontati anche con determinazione, ma senza far mancare mai il rispetto reciproco. Non posso credere di non poterla più vedere al nostro tavolo».

«È una perdita incolmabile per la Calabria, per il Mezzogiorno e per l’Italia intera. Sono vicino alla sua famiglia, a tutto il centrodestra e, soprattutto, a tutti coloro che le volevano bene», ha aggiunto Boccia dopo aver sentito al telefono il vice presidente Antonino Spirlì, al quale ha trasmesso il cordoglio sentito di tutto il Governo.

