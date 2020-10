Verso un nuovo Dpcm da lunedì, lockdown territoriali e stop allo spostamento tra le regioni

Divieto di spostamento tra le Regioni, lockdown "mirati" e chiusura di negozi e altre attività. Queste le nuove misure sul tavolo del governo per scongiurare il rischio di un lockdown totale. Nel nuovo Dpcm, che dovrebbe essere varato già lunedì, saranno indicate le zone rosse ma anche le attività che dovranno essere limitate.

Una delle ipotesi è che vengano chiusi i centri commerciali. Tra i nodi principali da sciogliere c'è quello della scuola. Lezioni in presenza fino alla seconda media e didattica a distanza dalla terza media a tutte le scuole superiori: è questa la mediazione a cui si sta lavorando nel governo e in maggioranza, dopo il braccio di ferro dei giorni scorsi sulle nuove misure anti-covid per la scuola.

Stasera è stata convocata una riunione d’urgenza del Cts, domani si terrà una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione che, insieme al ministro Francesco Boccia, dovrebbero sentire anche il parere delle Regioni. Sul tavolo, come ha spiegato lo stesso Boccia, anche restrizioni localizzate.

Domani sarà dunque una giornata cruciale. In mattinata si terrà un incontro dei ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con le Regioni. poi alle 15.30 si terrà un nuovo incontro del premier con i capidelegazione per informarli dell’esito del confronto con le Regioni e per la preparazione del nuovo Dpcm.

Alle 17 la riunione sarà allargata ai capigruppo di maggioranza, ma il premier Conte ha manifestato anche esigenza di coinvolgere le opposizioni, come ha spiegato stame intervistato dal Foglio. Lunedì sera dunque si dovrebbe tenere la riunione per varare il nuovo Dpcm. Il premier potrebbe dunque anticipare le sue comunicazioni alle Camere lunedì invece di mercoledì, come stabilito nei giorni scorsi.

Il governo confida di ricevere già nella serata di oggi da parte del Comitato tecnico scientifico indicazioni specifiche su quei territori che al momento presentano maggiori criticità e necessitano di ulteriori misure restrittive rispetto al quadro normativo attuale, una richiesta presentata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Alla riunione di oggi hanno partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, e il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri.

Un ampio confronto nel corso del quale gli esperti hanno fornito l’interpretazione ragionata della curva epidemiologica alla luce del rapporto dell’Iss presentato ieri. Sono stati analizzati dettagliatamente lo scenario attuale, i trend della curva, e le varie situazioni di criticità.

