Aiuti per l'emergenza coronavirus, Leu: "Prevedere il reddito universale di base"

"Abbiamo sentito le piazze. Quelle democratiche che si esprimono con la non violenza vanno sempre ascoltate. Il decreto ristoro è una risposta, una risposta che può rivelarsi insufficiente per questo chiediamo al governo in sede di legge di Bilancio di aumentare in fondi", lo ha detto il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro annunciando il voto favorevole alla risoluzione dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera sull'epidemia da Covid 19.

"Quello che non può accadere - ha aggiunto Fornaro - è che parta una guerra tra garantiti e non garantiti. Come classe dirigente dobbiamo evitare questa guerra pericolosa. Siamo convinti che una delle risposte è quella di prevedere un reddito universale di base, che non faccia sentire nessuno messo in un angolo, trovando le risorse tra chi non è stato toccato dalla pandemia o che ci ha guadagnato".

