Nuovo Dpcm, la viceministra Castelli: "A breve un altro decreto con sostegni alle imprese"

A breve arriverà un decreto per sostegni ad imprese e attività che subiranno limitazioni per le nuove misure contro il Covid-19. Lo assicura la viceministra all’economia Laura Castelli.

«Anche questa volta - scrive Castelli su Facebook - il Dpcm sarà accompagnato da un Decreto legge che dispone ristori per le aziende e le filiere che subiranno limitazioni alle loro attività. Ci stiamo già lavorando e sarà pronto a breve. Dobbiamo sconfiggere questo virus, senza lasciare nessuno indietro.

«Per questo - conclude - continueremo a mettere in campo tutte le risorse necessarie per sostenere l’economia, per accompagnare la ripresa e per assicurare alle famiglie ciò di cui hanno bisogno. Con un grande lavoro di squadra possiamo farcela».

