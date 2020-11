Coronavirus, Conte: "Le scuole non sono focolai. Oggi aggiornamento sui dati delle regioni"

«Dobbiamo essere franchi sulla scuola. Le nostre ricerche ci dicono che le scuole non sono focolai sulla diffusione del contagio. C'è poi anche il valore ideale della formazione in presenza». Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla tre giorni promossa dalla Cgil 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione'. «Cerchiamo di mantenere questo presidio. Quello prima e dopo le scuole, però, può costituire un focolaio. Per questo occorre mantenere il rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherine, ma posso dire che i ragazzi rispettano queste regole», osserva Conte.

«Considereremo la curva epidemiologica che avremo a dicembre ma il Natale non lo dobbiamo identificare solo con lo shopping, fare regali e dare un impulso all’economia. Natale, a prescindere dalla fede religiosa, è senz'altro anche un momento di raccoglimento spirituale. Il raccoglimento spirituale, farlo con tante persone non viene bene».

«Non posso azzardare, non sono un indovino, ma seguo con attenzione quello che ci dicono gli esperti. Ci auguriamo che inizi l’appiattimento della curva, ma non sarebbe la fine del contagio», indicherebbe «che le misure funzionano e che abbiamo sotto controllo la curva. A dicembre non ci sarà catarsi liberatoria, dovremo seguire le norme ma eviteremmo misure più restrittive».

«Quando si scriverà la storia della pandemia, quelle 18 ore di confronto con le parti sociali sulla sicurezza saranno valutate come decisive: quel protocollo ha permesso a tanti lavoratori di tornare al lavoro in sicurezza, ha aggiunto Conte.

«Lo smart working è stata una necessità alla quale fare ricorso durante la pandemia, ma è ovvio che non è questa la soluzione migliore in linea ideale. Perchè anche qui si creano delle diseguaglianze».

«Oggi ci sarà l’aggiornamento dei dati della curva epidemiologica. C'è una cabina di regia presso l'Istituto superiore di sanità con la partecipazione delle Regioni, e oggi ci aspettiamo un aggiornamento sui livelli di rischio delle singole regioni. Questo comporterà conseguentemente che la cabina di regia, condividendo i dati con il Ctse. Il ministro Speranza, non discrezionalmente e non con scelta arbitraria, recepirà queste indicazioni. Un metodo scientifico, che ci assumiamo la responsabilità di seguire». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso di un confronto con il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

© Riproduzione riservata