Il M5S si spacca su Mes, lasciano 4 eurodeputati: "Elettori traditi"

"La frangia ambientalista del M5s al Parlamento europeo, costituita da Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi, si separa formalmente dalla delegazione pentastellata presente in Europa per proseguire un percorso politico autonomo". Lo annuncia l'europarlamentare Pedicini in una nota. "Non mi faccio cacciare, sono io che me ne vado", ha chiosato.

Il M5s ha tradito gli elettori e i valori da cui è nato

"Con l'addio al M5s - si legge nella nota - i quattro eurodeputati rinnovano il proprio impegno a favore delle battaglie di cui sono stati portavoce in questi anni, mettendo al primo posto la difesa del pianeta e la tutela della salute dei cittadini. La decisione è stata resa necessaria dall'impossibilità di portare avanti con coerenza la difesa di questi temi, all'interno della delegazione del M5s, il cui operato oggi diverge irrimediabilmente sia dall'impegno preso con gli elettori sia dalle aspirazioni originarie del MoVimento".

Corrao: "La giravolta sul Mes? Una presa in giro"

Per l'europarlamentare Corrao, che più volte aveva mostrato il proprio dissenso per la nuova linea intrapresa dal MoVimento, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la giravolta sul Mes. In una lunga lettera di addio pubblicata sul suo profilo Facebook, Corrao parla di "presa in giro". "Dire lo avalliamo ma 'non lo attiveremo' è una clamorosa offesa a chiunque possiede un cervello e anche un'incredibile violazione del programma elettorale. Il nostro impegno con i cittadini era di fare il massimo per smantellare, liquidare il fondo salva stati e altri strumenti di austerity".

La replica di Di Battista: "Lasciare il MoVimento è un errore"

"Questa vostra scelta mi dispiace" e "per me è un errore". E' il commento di Alessandro Di Battista scritto sotto il commiato di Ignazio Corrao su Facebook, dove gli ricorda di aver "tante volte" espresso la sua contrarietà ad abbandonare. "Sei una persona per bene e sei un amico e per me l'amicizia così come la riconoscenza è un grande valore. E' stato un onore aver fatto battaglie e migliaia di km insieme a te... Ad ogni modo è la tua vita. In bocca al lupo".

