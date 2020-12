Recovery: governatori Sud preoccupati, lettera a Conte

Sei governatori delle Regioni del Sud hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla ripartizione del Next Generation, chiedendogli un incontro per discuterne di persona e esprimendo «viva preoccupazione per lo stato del confronto sulla effettiva utilizzazione delle risorse». La lettera è firmata da Vito Bardi (Basilicata), Vincenzo De Luca (Campania), Michele Emiliano (Puglia), Marco Marsilio (Abruzzo), Nello Musumeci (Sicilia), Donato Toma (Molise). Alla riunione convocata da De Luca non hanno potuto partecipare, per concomitanti impegni istituzionali, i presidenti della Sardegna Christian Solinas e della Calabria Nino Spirlì.

