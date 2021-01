Crisi di Governo, Renzi: "Recovery? Se sì al Mes allora lo votiamo. Domani mattina decidiamo sulle ministre"

E' il giorno della verità per la crisi di Governo. Al via il Cdm per l'ok ai fondi Ue. Il leader di Iv Matteo Renzi potrebbe ritirare la sua delegazione, domani conferenza stampa alle 17.30 alla Camera.

Ore 23.44

Il ministro Bonetti: "Apprezzo la revisione ma parte sui progetti da migliorare"

«Apprezzo la revisione ma la parte sui progetti va migliorata». Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il ministro di Italia Viva Elena Bonetti nel corso della riunione del Cdm che sta esaminando la bozza del Recovery plan italiano riconoscendo che la versione del piano è «nettamente migliorata». Bonetti, sempre secondo quanto viene riferito, sta avanzando alcune richieste e critiche di merito sui singoli progetti presenti nel pian

Ore 23.39

Renzi: "Domani mattina decidiamo sulle ministre, pomeriggio lo comunchiamo"

Le dimissioni delle ministre Iv? "Dopo il Cdm di oggi, domattina decideremo e domani pomeriggio lo comunicheremo alla stampa». Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3.

Ore 23.30

Salvini: "Dal 10 dicembre aspetto che Conte chiami..."

«Noi qualche idea l’abbiamo. Conte mi ha scritto il 10 dicembre: "torno da Bruxelles e ti chiamo". Ancora non l’ho sentito... Il problema però non sono io: pure Confindustria ha detto "nessuno ci ha chiamato". E così le altre categorie».Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Fuori dal Coro, su Rete 4 dove ripete: "Ho letto che domani alle 5 sapremo se c'è un governo o meno: dopo di che o la parola torna agli italiani o noi siamo pronti per fare 5 cose che interessano al Paese»

Ore 23.14

Salvini: "No a voto anche per eleggere Capo dello Stato"

La maggioranza non vuole andare al voto perché vuole eleggere il prossimo presidente della Repubblica con questo Parlamento? «Vero. Nel Pd ci sono almeno 30 aspiranti presidenti della Repubblica, il problema che l’elezione del presidente della Repubblica è tra più di un anno. Non esiste: c'è la via delle elezioni o quella di un governo alternativo». Lo ha detto il leader della Lega.

Ore 23.06

Renzi: "Non sto con Governo che butta via soldi dei miei figli"

«Il reddito di cittadinanza per me è una follia. Quando dicono che Renzi fa tutta questa confusione per un ministro in più è falso. Le ministre Bellanova e Bonetti pensano che la politica sia servizio e non potere» mentre altri stanno «inchiavardati alla poltrona». Lo ha detto Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3. «Stiamo rischiando molto. In un governo che butta via il denaro dei miei figli io non ci sto», aggiunge. «Non dico che è stato tutto sbagliato. Su alcune cose chiediamo di migliorare, se si può migliorare stiamo dentro, se non si può migliorare perché si dice che è un governo perfetto, che c'è un modello italiano, no», aggiunge. «Non voglio far cadere Conte ma se l'obiettivo è tenere Conte lo aiuta Mastella e non Renzi», aggiunge.

Ore 22.45

Renzi: "Sarà Conte-Mastella o Governo diverso"

"Penso che abbiano trovato i numeri per il nuovo governo. Penso che si passi dal governo Conte-Salvini a Conte-Zingaretti a Conte-Mastella". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite di Cartabianca su Rai3. "Io non sono disponibile - ha aggiunto - ad essere complice del più grande sperpero di denaro pubblico della storia repubblicana".

Ore 22.30

Renzi: "Se diranno sì al Mes voteremo a favore"

In queste ore ci stanno offrendo di tutto. Non è una questione di poltrone, va di moda il modello trumpiano», spiega Renzi che elogia le ministre Bonetti e Bellanova per la loro coerenza e i loro valori. «In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì al Mes, votiamo a favore, se diranno no, ci steniamo».

Ore 22.18

Recovery: al via Consiglio ministri, su tavolo ok a piano

È iniziato, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri sul Recovery plan. La bozza è stata leggermente cambiata rispetto alla versione inviata ieri ai ministri.

Ore 14:43

Fraccaro: "Se Iv rompe impossibile altro governo insieme"

"Se Iv dovesse decidere di mettere tutto a rischio per aprire una crisi in piena pandemia, in maniera assolutamente ingiustificabile, per il M5S non potrebbe più esserci un altro governo con questa forza politica" afferma anche il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro.

