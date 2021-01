Trump, dopo la richiesta di impeachment arriva il veto di Youtube

Come se non bastasse la richiesta di impeachment, su Donald Trump si abbatte una nuova tempesta. Youtube ha annunciato la sospensione dell’account del presidente americano per almeno una settimana per aver postato un video che incita alla violenza. La decisione arriva dopo l’assalto del giorno dell’Epifania al Campidoglio sulla base di quelle che vengono definite come «violazioni delle linee guida» della piattaforma. «Dopo una revisione, e alla luce delle preoccupazioni legate a potenziali nuove violenze, abbiamo rimosso il contenuto caricato nel canale di Donald J. Trump per aver violato le nostre linee guida», fa sapere Youtube in una nota, «il canale ha ricevuto ora il suo primo strike (tre strike comportano la cancellazione del canale) ed è stato temporaneamente sospeso per un periodo minimo di sette giorni». (AGI)

