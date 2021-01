La crisi di Governo minuto per minuto. Conte da Mattarella: "Chiarimento politico in Parlamento"

Il recovery Plan è stato approvato dal Cdm e vale 222,9 miliardi. Ma questo non è bastato per evitare la crisi. Matteo Renzi ha ritirato le ministre dal Governo Conte e conclamato la crisi. Conte è salito al Quirinale per relazionare al presidente della Repubblica.

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sbarrano la strada a Matteo Renzi. E mentre il pallottoliere al Senato e alla Camera gira vorticosamente alla ricerca di numeri che possano garantire la sopravvivenza del governo senza i renziani (al momento però manca ancora ogni certezza, nonostante il lavorio in atto), il centrodestra così come la stessa maggioranza chiedono che Giuseppe Conte si presenti in Parlamento. Tra i più determinati il Pd, che scandisce: «Vogliamo la parlmentarizzazione della crisi, serve un passaggio trasparente», afferma Graziano Delrio. Il problema è che né la Conferenza dei capigruppo del Senato, né tantomeno quella della Camera, dopo essersi riunite, riescono a trovare la quadra, in quanto non solo non è chiaro come il presidente del Consiglio voglia gestire questo passaggio, ovvero se presentarsi in Aula e chiedere un voto o se dimettersi o, ancora, prendere tempo ed attendere il 20 gennaio quando si voterà il nuovo scostamento di bilancio, sul quale tuttavia non ci sono timori nonostante serva la maggioranza assoluta, visto che Renzi ha già garantito l’appoggio di Iv. L’impasse del Parlamento è anche formale: la presidenza del Consiglio non ha ancora comunicato ufficialmente ai due rami le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti. Dunque, tutto è ancora in divenire, in attesa delle mosse di Conte che, ai più, sembra aver imboccato la strada "attendista": «Sta prendendo tempo», è il refrain nei palazzi, «ma alla fine verrà in Aula». «E' inevitabile che ci sarà un passaggio parlamentare», spiega il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Intanto, all’indomani dello strappo di Renzi, si muovono i leader. E il messaggio è netto. «Italia viva è inaffidabile in ogni scenario», sentenzia il segretario dem. «Con Renzi le strade sono definitivamente divise», scandisce il titolare della Farnesina. E se la strada è sbarrata a Renzi, ora dopo ora diventa meno stretta quella dei responsabili, purché l’operazione sia alla luce del sole e con una forza definita e non singoli deputati. Viene letto così l’appello di Di Maio «a tutti i costruttori europei che, come questo Governo, in Parlamento nutrono la volontà di dare all’Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto». Ancora più chiaro Dario Franceschini: «Siamo in un sistema parlamentare in cui le maggioranze di governo si cercano in parlamento, apertamente, alla luce del sole e senza vergognarsene. E così sarà anche questa volta». Il capo delegazione dem spiega: «Le maggioranze in un sistema non più bipolare si cercano e si costruiscono in parlamento, è già avvenuto due volte in questa legislatura, e non c'è niente di male nel dialogare apertamente e alla luce del sole con forze politiche disponibili a sostenere un governo europeista». Tradotto: Conte ter sostenuto da Pd, M5s, Leu e una forza "responsabile", senza Italia viva.

Ore 17.12

Conte a Mattarella: "Chiarimento in Parlamento"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla sen. Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - il relativo interim è stato assunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri -, dalla prof. Elena Bonetti dalla carica di Ministro senza portafoglio e dall’on. Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato. Il Presidente del Consiglio ha quindi illustrato al Presidente della Repubblica la situazione politica determinatasi a seguito di tali dimissioni ed ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere. Il Presidente della Repubblica ha preso atto degli intendimenti così manifestati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo si legge in una nota del Quirinale

Ore 16.12

Il premier Giuseppe Conte è al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella

Ore 16.08

Franceschini: "Ricerca di responsabili in Parlamento"

«Le maggioranze in un sistema non più bipolare si cercano e si costruiscono in Parlamento, è già avvenuto due volte in questa legislatura, e non c'è niente di male nel dialogare apertamente e alla luce del sole con forze politiche disponibili a sostenere un governo europeista in grado di gestire l’emergenza sanitaria, il recovery e di approvare una legge elettorale su base proporzionale». Lo ha detto Dario Franceschini nel suo intervento all’ufficio politico del Pd in cui ha condiviso appieno la relazione di Zingaretti.

Ore 16.04

Il centrodestra in pressing per Conte in Parlamento

«Non c'è più tempo per tatticismi o giochi di potere: il centrodestra unito, prima forza politica del Paese, aspetta da ieri che Giuseppe Conte venga in Parlamento a prendere atto di una crisi conclamata. L’Italia, il Parlamento e il Presidente della Repubblica meritano rispetto. La situazione è drammatica: Conte non può far finta di niente». Così la nota congiunta dei leader del centrodestra.

Ore 14.12

Zingaretti: Italia Viva inaffidabile in qualsiasi ipotesi

«C'è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l’inaffidabilità politica di Italia Viva». Lo dice Nicola Zingaretti nel corso dell’ufficio politico del Pd

Secondo Zingaretti, «è un dato presente e che io credo, e questo dovremmo tenerlo in considerazione, comunque, per come avvenuto, mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento e una nuova possibile ripartenza».

Ore 13.52

Manca ancora la comunicazione ufficiale delle dimissioni delle ministre

La Conferenza dei capigruppo della Camera, riunitasi alle 13 dopo la richiesta del centrodestra, ma anche della maggioranza, di avere il presidente del Consiglio in Aula dopo le dimissioni dei ministri Iv, si aggiorna nelle prossime ore. nessuna decisione, quindi, è stata assunta, in quanto, viene spiegato al termine della riunione, non sono ancora definite le modalità di parlamentarizzazione della situazione, oltre alla questione della mancata formalizzazione da parte del governo alla Camera delle dimissioni delle due ministre Iv, comunicazione ufficiale che non è ancora avvenuta.

Ore 13.15

M5S in riunione

La crisi politica sarà al centro di una serie di riunioni degli organismi M5s che si terranno in giornata. Dopo il tavolo con i componenti del governo, nel pomeriggio il capo politico Vito Crimi (e, forse, il capo delegazione nel governo Alfonso Bonafede) incontrerà gli organismi direttivi dei Gruppi M5s di Camera e Senato. Poi in serata si riunirà l’assemblea congiunta dei deputati e senatori M5s. L’assemblea è stata convocata per le 21.

Ore 11.51

Di Maio: "Da Renzi un gesto irresponsabile"

«Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l’ennesima crisi di governo. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri. Nell’anno nella presidenza italiana del G20, della copresidenza italiana della COP26 e soprattutto nell’anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l'Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade. In questo drammatico clima di incertezza, in questo mare in tempesta, ci sono però solidi punti fermi. Il primo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale va tutta la nostra vicinanza per la delicata fase che si troverà a gestire. Il secondo è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, verso il quale saremo leali e come Movimento 5 Stelle sosterremo fermamente. Il terzo punto solido è l’Europa». Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Ore 11.13 14 gennaio 2021

Capigruppo al Senato

Sono stati sospesi i lavori del Senato, dopo la richiesta delle opposizioni di convocare in Aula il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha quindi convocato la conferenza dei capigruppo, che dovrebbe tenersi alle 11.15

Ore 21.29 13 gennaio 2021

Conte: "Sono sinceramente rammaricato, in un momento così"

«Purtroppo questa sera Iv si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevole danno che si sta producendo per il nostro Paese per una crisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il Paese sta attraversando». Queste le parole con cui Giuseppe Conte ha aperto il Cdm, a quanto si apprende da fonti di governo. Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo scenario, e voi siete testimoni degli sforzi fatti in ogni sede, ad ogni livello di confronto. Ancora due giorni fa e oggi ho ribadito che avevo preparato un lista di priorità per un confronto da fare non appena approvato il Recovery, stasera le misure anticovid, la proroga dello stato di emergenza, domani lo scostamento di bilancio. Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto anche se oggettivamente diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili»

Ore 20.13

Zingaretti: "Iv incomprensibile, adesso tutto a rischio"

«Tutti i partiti di maggioranza, e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ancora oggi pomeriggio, avevano assicurato la disponibilità di costruire insieme una visione del futuro, un patto di legislatura e questo rende la scelta di Italia Viva, di fronte a questa responsabilità ancora più incomprensibile». Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al tg1. «Adesso è a rischio tutto, gli investimenti per il nostro Paese, è a rischio sicuramente anche il Mes, perché è una scelta che frena il processo di ricostruzione», aggiunge Zingaretti.

Ore 19.53

Crippa: "Crisi atto irresponsabile, M5s va avanti

«Prendiamo atto del ritiro della delegazione di governo da parte di Italia Viva. Come già detto in altre occasioni siamo di fronte a un crisi incomprensibile, a maggior ragione in un momento drammatico di emergenza sanitaria ed economica. Il MoVimento proseguirà nell’assicurare la necessaria stabilità al Paese e siamo pronti sin da subito a dare il nostro contributo per risolvere la crisi». E’ quanto afferma in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa.

Ore 18.38

Renzi: "Sblocco della crisi? Mai con la destra sovranista"

«Sul Recovery passi importanti. Ma resta un grande problema, perché non si prende il Mes? Mes vuol dire più fondi per la sanità, non prenderli per un motivo ideologico è inspiegabile, irresponsabile». In Parlamento «voteremo lo scostamento di bilancio, le misure anti-Covid e qualunque sarà il governo, saremo dalla sua parte sul decreto ristori. Non abbiamo nessuna pregiudiziale, né sui nomi né sulle formule. Non daremo mai vita a un Governo con le forze della destra sovranista che abbiamo combattuto». Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa. «Non c'è alcuna ipotesi di ribaltone. Se è chiaro dove si vuole arrivare, si costruisce. Se non è chiaro, non c'è nessuna costruzione. Se non c'è progetto non si costruisce. Noi siamo orgogliosamente costruttori. Se il presidente del consiglio crede di sfidarci in Parlamento prendendo qualcuno dei nostri, faccia pure, non mi scandalizzo. Noi siamo pronti a ogni scenario, non ci interessa il nostro destino politico, interessa il Paese. E' evidente che non abbiamo il controllo: al Senato abbiamo 18 persone incredibilmente libere. Per quello che noi sappiamo o c'è un progetto per un programma di fine legislatura, noi ci siamo. Se il tema è se si formano i gruppi di responsabili, fai pure presidente. A me non risulta ci siano alcuni dei nostri ma non grido allo scandalo, penso sia un’occasione persa. Non si vota adesso, si vota nel 2023»

Ore 18.18

Renzi: "Annunciamo dimissioni ministre Bellanova e Bonetti"

«Come Italia Viva abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Ivan Scalfarotto» dal governo. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera. «Il senso di responsabilità consiste nell’affrontare i problemi, non a nasconderli. Siamo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. La crisi politica è aperta da mesi, non è aperta da Italia Viva. Il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della democrazia. Poiché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche. Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su instagram»

Ore 16.05

Conte: "Dimissioni ministre Iv? Spero non si arrivi a questo"

«Ho aggiornato il presidente Mattarella dello stato di salute della coalizione». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Oggi ho chiesto un colloquio per aggiornarlo del fatto positivo dell’approvazione del Recovery. La bozza ci consente di andare avanti in questo progetto». Io ho sempre detto che il presidente del Consiglio e il governo possono andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza. Auspico che tutti si possa lavorare in modo costruttivo. Credo che una crisi non sarebbe compresa dal Paese in un moneto in cui ci sono tante sfide. Le dimissioni delle ministre di Iv ? Spero non si arrivi a questo, sto lavorando ad un patto di legislatura e serve uno spirito costruttivo. «Io fino all’ultima ora lavorerò per rafforzare la coalizione. Interesse dei cittadini viene prima di tutto. Mi dimetto senza Iv? Spero che non si arrivi a questo».

Ore 13.31

Zingaretti: "Fare di tutto per riprendere il dialogo"

A poche ore dal possibile showdown del governo Conte II, e dalla conferenza stampa di Matteo Renzi, convocata nel pomeriggio alla Camera, fioccano gli appelli alla ripresa del dialogo, per scongiurare in extremis la crisi. Il primo ad "aprire le danze" nell’ultimo estremo tentativo di evitare il precipitare della situazione verso una crisi al buio è Luigi Di Maio, che su facebook rivendica «l'approvazione del Recovery plan in cdm e chiede «serietà e responsabilità in questo momento storico». Quindi, il titolare della Farnesina esorta «tutti» a fare «un passo indietro per amore del Paese». Gli fa eco il capo delegazione M5s Alfonso Bonafede, che invita le forze di maggioranza a continuare «a concentrarci sulle cose da fare». Gli appelli alla ripresa del dialogo non mancano nemmeno in casa Pd. «L'interesse generale deve prevalere su quello di parte», afferma il ministro Enzo Amendola, che cita il «metodo del recovery», ovvero quello del «dialogo» per «appianare le divergenze». Che i dem siano in campo alla ricerca di un’ultima mediazione in zona Cesarini lo conferma il capogruppo al Senarto, Andrea Marcucci, che "bacchetta" Conte ("non è il momento degli ultimatum") e insiste sulla necessità di ricomporre la frattura con i renziani: «Non ci vogliono responsabili ma senso di responsabilità per l’Italia. Non vanno accentuati i toni, il Pd sta ancora mediando, Italia viva ha contribuito a migliorare il Recovery, Conte ha accolto le modifiche. Va rilanciato l’azione di questa maggioranza e di questo governo. Io ci credo ancora, serve una maggioranza politica con Italia viva». Chiarissimo il segretario dem, Nicola Zingaretti, che parla esplicitamente della necessità di «fare di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con responsabilità i prossimi decisivi passaggi come lo scostamento di bilancio e i ristori economici alle imprese». Dello stesso avviso Leu che, con il capogruppo Federico Fornaro, che spinge affinché «si facciano prevalere le ragioni del dialogo e del rispetto reciproco, perchè quando si rompe è sempre difficile, molto difficile mettere insieme i cocci».

Grillo: Un patto tra tutti i partiti per costruire

Ma nel clima da ultime ore per evitare la fine prematura del Conte II, irrompe Beppe Grillo, che condivide interamente sui social la lettera aperta del deputato M5s Giorgio Trizzino che sembra essere un invito a dar vita a un esecutivo di unità nazionale. Il cofondatore del Movimento, rilancia infatti l’appello «a tutti i partiti», sia di maggioranza e opposizione, ad unirsi, per siglare «un patto e lavorare per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese». Nella lettera aperta si fa un esplicito riferimento all’unità di tutte l forze politiche, «non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese. Nessuno cerchi scuse o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro». Appello subito rispedito al mittente da Matteo Salvini: «Vergogna, rabbia e disgusto per lo squallido teatrino Pd-M5s. Siamo pronti ma non ai minestroni. Vedo che Grillo per disperazione dice 'tutti dentrò. Con certa gente non posso starci», chiude la porta il leader della Lega. E da Forza Italia Osvaldo Napoli osserva: «Nei modi obliqui e istrionici che gli sono propri, Beppe Grillo ha mandato una lettera di benservito al presidente Conte». E’ lo stesso Grillo, dopo un pò dalla pubblicazione della lettera, a precisare, modificando il post su facebook: «E' sottinteso che il Governo è di Conte».

Ore 0.56

Gualtieri: "Il più grande piano di investimenti mai visto"

«Il Consiglio dei ministri vara il Recovery Plan, il più grande piano di investimenti mai visto in Italia. Con le risorse europee ora il nostro Paese può cambiare davvero. E’ stato un gran lavoro, più importante d’ogni polemica. Ora via al confronto in Parlamento e nella società». Lo scrive il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un tweet al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ore 0.45

Pd a Italia Viva: "Mes non c'enra nulla perché astenersi"

Il Mes non ha «nulla a che vedere con il programma Next Generation Eu» e anche se si decidesse di attivare il Mes, «non avremmo a disposizione risorse per investimenti aggiuntivi» rispetto a quelli già programmati perché altrimenti avremmo un deficit che aumenterebbe in modo corrispondente. Lo avrebbe detto il ministro Roberto Gualtieri, a quanto si apprende da fonti di governo, in Cdm replicando a. Iv. Sarebbero intervenuti anche i Dem Francesco Boccia ed Enzo Amendola per chiarire che il Mes non c'entra col Recovery e quindi non c'è ragione per astenersi.

Ore 23.44

Il ministro Bonetti: "Apprezzo la revisione ma parte sui progetti da migliorare"

«Apprezzo la revisione ma la parte sui progetti va migliorata». Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il ministro di Italia Viva Elena Bonetti nel corso della riunione del Cdm che sta esaminando la bozza del Recovery plan italiano riconoscendo che la versione del piano è «nettamente migliorata». Bonetti, sempre secondo quanto viene riferito, sta avanzando alcune richieste e critiche di merito sui singoli progetti presenti nel pian

Ore 23.39

Renzi: "Domani mattina decidiamo sulle ministre, pomeriggio lo comunchiamo"

Le dimissioni delle ministre Iv? "Dopo il Cdm di oggi, domattina decideremo e domani pomeriggio lo comunicheremo alla stampa». Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3.

Ore 23.30

Salvini: "Dal 10 dicembre aspetto che Conte chiami..."

«Noi qualche idea l’abbiamo. Conte mi ha scritto il 10 dicembre: "torno da Bruxelles e ti chiamo". Ancora non l’ho sentito... Il problema però non sono io: pure Confindustria ha detto "nessuno ci ha chiamato". E così le altre categorie».Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Fuori dal Coro, su Rete 4 dove ripete: "Ho letto che domani alle 5 sapremo se c'è un governo o meno: dopo di che o la parola torna agli italiani o noi siamo pronti per fare 5 cose che interessano al Paese»

Ore 23.14

Salvini: "No a voto anche per eleggere Capo dello Stato"

La maggioranza non vuole andare al voto perché vuole eleggere il prossimo presidente della Repubblica con questo Parlamento? «Vero. Nel Pd ci sono almeno 30 aspiranti presidenti della Repubblica, il problema che l’elezione del presidente della Repubblica è tra più di un anno. Non esiste: c'è la via delle elezioni o quella di un governo alternativo». Lo ha detto il leader della Lega.

Ore 23.06

Renzi: "Non sto con Governo che butta via soldi dei miei figli"

«Il reddito di cittadinanza per me è una follia. Quando dicono che Renzi fa tutta questa confusione per un ministro in più è falso. Le ministre Bellanova e Bonetti pensano che la politica sia servizio e non potere» mentre altri stanno «inchiavardati alla poltrona». Lo ha detto Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3. «Stiamo rischiando molto. In un governo che butta via il denaro dei miei figli io non ci sto», aggiunge. «Non dico che è stato tutto sbagliato. Su alcune cose chiediamo di migliorare, se si può migliorare stiamo dentro, se non si può migliorare perché si dice che è un governo perfetto, che c'è un modello italiano, no», aggiunge. «Non voglio far cadere Conte ma se l'obiettivo è tenere Conte lo aiuta Mastella e non Renzi», aggiunge.

Ore 22.45

Renzi: "Sarà Conte-Mastella o Governo diverso"

"Penso che abbiano trovato i numeri per il nuovo governo. Penso che si passi dal governo Conte-Salvini a Conte-Zingaretti a Conte-Mastella". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite di Cartabianca su Rai3. "Io non sono disponibile - ha aggiunto - ad essere complice del più grande sperpero di denaro pubblico della storia repubblicana".

Ore 22.30

Renzi: "Se diranno sì al Mes voteremo a favore"

In queste ore ci stanno offrendo di tutto. Non è una questione di poltrone, va di moda il modello trumpiano», spiega Renzi che elogia le ministre Bonetti e Bellanova per la loro coerenza e i loro valori. «In Consiglio dei ministri chiederemo il Mes: se diranno sì al Mes, votiamo a favore, se diranno no, ci steniamo».

Ore 22.18

Recovery: al via Consiglio ministri, su tavolo ok a piano

È iniziato, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri sul Recovery plan. La bozza è stata leggermente cambiata rispetto alla versione inviata ieri ai ministri.

Ore 14:43

Fraccaro: "Se Iv rompe impossibile altro governo insieme"

"Se Iv dovesse decidere di mettere tutto a rischio per aprire una crisi in piena pandemia, in maniera assolutamente ingiustificabile, per il M5S non potrebbe più esserci un altro governo con questa forza politica" afferma anche il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro.

