M5S: nasce il "Comitato dei 5", mandato per tre anni

«La proposta di modifica prevede il trasferimento di tutte le funzioni di competenza del Capo Politico ad un «Comitato direttivo» di nuova istituzione, composto da 5 membri, eletti dagli iscritti, della durata di tre anni e le cui deliberazioni sono assunte a maggioranza dei membri. Tale Comitato direttivo dovrà prevedere una rappresentanza di genere equilibrata, e al proprio interno non potrà esserci una tipologia di portavoce che abbia all’interno di tale Comitato la maggioranza dei membri. Nessuna limitazione è invece prevista per coloro che non sono portavoce». Lo spiega il capo politico M5S Vito Crimi sul blog delle Stelle.

