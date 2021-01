Crisi Governo, reazioni. Zingaretti: "Con Conte per un nuovo Governo"

«Con Conte per un nuovo governo chiaramente europeista e sostenuto da una base parlamentare ampia, che garantisca credibilità e stabilità per affrontare le grandi sfide che l’Italia ha davanti». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

«Convinto sostegno a Giuseppe Conte». Lo dicono fonti qualificate di Leu interpellate sulla fase che si aprirà domani con le dimissioni del premier e per la formazione di un nuovo governo.

«Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco». Così, su Twitter, il ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza.

«Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di governo assurda per colpa degli egoismi di qualcuno. Ora serve compattezza, tutti dobbiamo stringerci attorno a Giuseppe Conte. Non ci sono dubbi, avanti determinati». Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

