Zingaretti: "Il Pd ha una sola parola: il nostro nome è Conte"

«Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte». Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella sua relazione alla direzione nazionale del partito. Ma sarebbe insufficiente affidarsi ad un nome se in questi giorni tutti, sottolineo tutti, non compiono un atto di generosità nei confronti dell’Italia facendo un passo in avanti.

«Di Maio premier? Noi partiamo dal programma, soprattutto non poniamo né subiamo veti». Lo ha affermato a Tgcom24 Teresa Bellanova di Italia viva, precisando che Italia viva «non pone veti nemmeno su Conte, ma non c'è solo lui. Quello che ci interessa è come si affronta la crisi, non discutiamo gli uomini ma il programma». L’ex ministra aggiunge: «Andremo al Colle senza fare nomi ma per discutere di temi».

