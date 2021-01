Il M5S: "Conte la nostra scelta". Il Pd: "Serve lealtà". Renzi: "Documento condiviso prima di nome premier"

Sono iniziate alle 16 a Montecitorio le consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico. Il primo appuntamento è stato con la delegazione del M5s, composta dal capo politico Vito Crimi e dai capigruppo e vice capigruppo di Camera e Senato. Quindi Partito Democratico, Italia Viva e per finire LeU.

«Innanzitutto abbiamo posto l'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi, che dia comunicazione certa del lavoro che il governo dovrà fare, e che dovrà essere solennemente sottoscritto da tutte le forze che parteciperanno al governo». Lo ha detto il capo politico di M5s Vito Crimi. «Abbiamo ribadito che la scelta di Conte come guida del governo è indiscutibile e frutto sintesi e di equilibrio tra le forze di maggioranza. E su quella che ancora si può costruire un grande lavoro. Abbiamo chiesto che siano accantonati alcune temi, strumentali e divisi, penso al mes e prendere atto che non c'è una maggioranza che lo appoggia e quindi che venga tolto dall’agenda e ci si concentri sulle questioni che hanno un sentire comune e siano più importanti».

Zingaretti: "Conte nostro nome. Politica spesso mossa da interessi personali"

E proprio il segretario del Pd, Nicola Zingaretti precisa: «L'obiettivo di costruire un programma di legislatura deve essere in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con fiducia. Quello che dobbiamo far prevalere è il bene comune del Paese e, in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere un governo e un programma di fine legislatura». Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. «Noi vediamo l’occasione del patto di legislatura come un’occasione non per tornare all’Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di afre un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare».

E in mattinata aveva detto: «Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari. Egli ha ottenuto già la fiducia piena alla Camera dei deputati e un sostegno amplissimo al Senato. Ha lavorato con noi ed è in grado di garantire equilibrio e una immediata ripartenza. C'è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito».

Renzi: "Serve un documento scritto"

«Non è un crisi che nasce dalle antipatie, ma dalle risposte ai cittadini. Siamo disposti a fare la nostra parte su un documento scritto. Nome premier dopo documento». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. "Non servono riunioni notturne fino all’alba o emendamenti di notte, ma un metodo condiviso e un documento scritto». «L'Incarico esplorativo affidato al presidente Fico permette alla maggioranza uscente un confronto sui contenuti. Non è una discussione tra singole forze, ma sul futuro del paese su come spendere i 209 miliardi del Recovery Fund e come affrontare la prima emergenza, la vaccinazione».

