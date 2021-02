Conte ter: strada in salita. Il Pd propone lodo-prescrizione, Iv dice no

La giustizia, uno dei nodi più controversi del possibile programma di governo, finisce sul tavolo delle forze di maggioranza. E’ il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a proporre un «lodo» per risolvere il problema dei tempi della prescrizione. La mediazione avanzata dal dem prevede di andare avanti con il ddl che riforma il processo penale, accorciando i tempi dei processi. Se entro sei mesi il testo non dovesse essere approvato, però, allora si interverrebbe direttamente sull'attuale regime della prescrizione. Nonostante le prime aperture del Movimento, arriva un secco no da fonti di Italia Viva, secondo cui non c'è condivisione del lodo Orlando e «nessun accordo sulla prescrizione e sul processo penale».

Tutti segnali di un percorso ancora in salita per un eventuale Conte ter. I partiti hanno tempo fino alle 15 per provare a raggiungere un’intesa, poi toccherà al presidente della Camera Roberto Fico tirare le somme e riferire, entro la giornata, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I passi successivi saranno definiti dal Capo dello Stato. Nel frattempo, dalla maggioranza si sottolinea come il tavolo rappresenti solo un passaggio intermedio dell’iter per arrivare ad un nuovo esecutivo. «Qui - dice Bruno Tabacci a nome di Centro Democratico - non stiamo scrivendo il programma di governo, quello lo decide il presidente del Consiglio incaricato con le forze politiche della maggioranza». E proprio la scelta del premier resta al centro della contesa: «Finché non si scoglie questo nodo - sottolinea Loredana De Petris di Leu - qualsiasi lavoro è utile, ma non decisivo». Un altro indizio sull'esito della trattativa si avrà dalla riunione di Matteo Renzi con i parlamentari di Italia Viva, prevista in giornata.

© Riproduzione riservata