Ecco chi è Andrea Orlando

Classe 1969, spezzino, Andrea Orlando —probabile ministro del Lavoro nel governo Dragh — non è certo alla sua prima esperienza di governo.

Ecco la nuova squadra di governo presentata da Mario Draghi FOTO Dario Franceschini ministro della Cultura Andrea Orlando ministro del Lavoro Marta Cartabia ministra della Giustizia Luciana Lamorgese ministra dell’Interno Federico D’Incà ministro dei rapporti con il Parlamento Vittorio Colao ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale Renato Brunetta ministro della Pubblica amministrazione Maria Stella Gelmini ministra degli Affari generali e Autonomie Mara Carfagna ministra al Sud e Coesione Territoriale Fabiana Dadone ministra alle politiche giovanili Elena Bonetti ministra alle Pari opportunità e alla famiglia Erika Stefani ministra alla Disabilità Massimo Garavaglia ministro del Turismo Luigi Di Maio ministro degli Esteri Lorenzo Guerini ministro della Difesa Daniele Franco ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ministro dello sviluppo economico Roberto Cingolani ministro alla transizione ecologica Stefano Patuanelli ministro all’agricoltura Enrico Giovannini ministro alle infrastrutture e trasporti Patrizio Bianchi ministro dell’istruzione Cristina Messa ministra dell’università Roberto Speranza ministro della Salute Roberto Garofoli sottosegretario alla presidenza del consiglio

Ministro dell’Ambiente con Enrico Letta, ha poi guidato il dicastero della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni. Inizia la sua carriera politica giovanissimo nella città in cui è nato, dove, nel 1989, diventa segretario provinciale della Fgci (Federazione giovanile comunista italiana).

Il grande balzo nella scena politica nazionale avverrà più tardi, quando l’allora leader del Pd Walter Veltroni lo nomina portavoce del partito.

Nel 2017 tenta la scalata alla segreteria democratica, candidandosi contro Matteo Renzi, che però viene riconfermato alla guida del Pd alle primarie di quello stesso anno.

Il 17 aprile del 2019 il nuovo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti lo nomina suo vice. Alla formazione del secondo governo Conte, Orlando decide di non entrare nell’esecutivo. Preferisce occuparsi del partito, di come rilanciarlo e di come ricostruire un rapporto tra i cittadini e il Pd.

Dopo la caduta del governo giallorosso, Orlando è uno dei più convinti assertori della linea «Conte o voto». Tifoso della Fiorentina (è l’unico punto che ha in comune con Matteo Renzi) ha anche giocato a calcio nella Nazionale dei parlamentari.

