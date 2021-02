Governo, Draghi scioglie la riserva: ecco la lista dei ministri

Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato l’incarico di formare un nuovo Governo. Mattarella ha anche firmato i decreti di nomina dei ministri. Il giuramento sarà domani alle 12.

Draghi ha confermato nella sua squadra di governo 9 ministri del governo Conte II, anche se non tutti nei dicasteri guidati nel precedente esecutivo. Le conferme sono: Luciana Lamorgese al ministero dell’Interno; Luigi Di Maio al ministero degli Esteri; Fedrico D’Incà al ministero per i rapporti con il Parlamento; Elena Bonetti al ministero per le Pari opportunità; Roberto Speranza al ministero della Salute; Stefano Patuanelli che dallo Sviluppo economico si trasferisce all’Agricoltura; Dario Franceschini al ministero della Cultura; Fabiana Dadone che dalla Pubblica amministrazione passa al ministero delle Politiche giovanili; Lorenzo Guerini al ministero della Difesa.

La squadra del governo è composta da 23 ministri, di cui 8 donne e 15 uomini. Di questi, 15 sono i dicasteri guidati da esponenti 'politicì, scelti tra le forze dell’ampia maggioranza che sostiene l’esecutivo (Pd, M5s, Leu, Iv, Forza Italia, Lega), 8 sono invece i "tecnici".

Ecco la nuova squadra di governo presentata da Mario Draghi FOTO Dario Franceschini ministro della Cultura Andrea Orlando ministro del Lavoro Marta Cartabia ministra della Giustizia Luciana Lamorgese ministra dell’Interno Federico D’Incà ministro dei rapporti con il Parlamento Vittorio Colao ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale Renato Brunetta ministro della Pubblica amministrazione Maria Stella Gelmini ministra degli Affari generali e Autonomie Mara Carfagna ministra al Sud e Coesione Territoriale Fabiana Dadone ministra alle politiche giovanili Elena Bonetti ministra alle Pari opportunità e alla famiglia Erika Stefani ministra alla Disabilità Massimo Garavaglia ministro del Turismo Luigi Di Maio ministro degli Esteri Lorenzo Guerini ministro della Difesa Daniele Franco ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ministro dello sviluppo economico Roberto Cingolani ministro alla transizione ecologica Stefano Patuanelli ministro all’agricoltura Enrico Giovannini ministro alle infrastrutture e trasporti Patrizio Bianchi ministro dell’istruzione Cristina Messa ministra dell’università Roberto Speranza ministro della Salute Roberto Garofoli sottosegretario alla presidenza del consiglio

