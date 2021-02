Zingaretti a Barbara D’Urso: “Hai portato la politica vicina alla gente”.

Barbara D’Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n’è bisogno!”. Così ha scritto su Twitter il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, schierandosi – di fatto – al fianco della conduttrice di Canale 5 dopo l’annuncio della decisione di Mediaset di chiudere in anticipo il suo programma “Live Non è la D’Urso“, in onda la domenica sera.

Zingaretti è stato diverse volte ospite del salotto di Barbara D’Urso, così come anche altri politici, chiamati a commentare diverse vicende d’attualità, dalla pandemia di Covid alle elezioni.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

Neanche a dirlo, il tweet che ha scatenato i commenti, per lo più increduli e ironici: c’è chi si chiede se “qualcuno” non si sia “impossessato dell’account”, magari Matteo Salvini come suggerisce il fumettista Francesco Artibani (“Salvini esci da questo corpo”). E ancora: “Ditemi che è un fake. Qua si stanno perdendo i lumi della ragione”, e chi chiede al segretario giustificazioni: “Nicò ti prego di che hai scherzato o ti han fregato la password”.

Ma non mancano anche le polemiche, con diversi utenti che hanno ricordato alcuni dei momenti più bassi della trasmissione, come la signora Angela da Mondello con il suo tormentone “Non ce n’è Coviddi”, domandandosi se ce ne sia davvero “bisogno”, come scrive Zingaretti.

C’è però chi fa notare come il social media manager di Zingaretti, Carlo Guarino, compaia in una foto pubblicata proprio da Barbara D’Urso su Instagram la scorsa estate: nell’immagine si vede la conduttrice sorridente il riva al mare insieme ad alcuni amici, tra cui appunto Guarino. Coincidenze?

