Dal Financial Times elogio a Draghi ma schiaffo all'Italia "delinquente"

Un elogio a Draghi, uno schiaffo all'Italia. La firma è del Financial Times, il quotidiano finanziario inglese in un articolo pubblicato sull’edizione cartacea dal titolo “L’Italia ‘delinquente’ diventa un modello”. Un commento nel quale si racconta il cambio di marcia del nostro Paese in Europa, che proprio grazie alle qualità e alla determinazione di Draghi, ex presidente della Bce, ha migliorato i rapporti con Bruxelles. Tra le azioni di Draghi sottolineate il blocco dell’esportazione dei vaccini in Australia e lo scontro diplomatico con Erdogan, definito un dittatore. Il riferimento a Italia delinquente per i suoi problemi irrisolti, dal deficit e al debito.

