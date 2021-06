Centrodestra ancora in stand-by sui candidati di Milano e Roma. Rinvio a martedì

Fumata nera al vertice dei leader del centrodestra, convocato per discutere le candidature nei capoluoghi di Regione che andranno al voto in autunno. Durante l’incontro, durato circa un’ora e mezza, i capi di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo, NcI e Udc si sono limitati a confermare le intese raggiunte su Napoli e Torino, ovvero sui nomi di Catello Maresca e Paolo Damilano.

E hanno convenuto di aggiornarsi a martedì. Ancora nessuna decisione è stata, infatti, presa su Bologna, mentre, a Roma, è in corso un 'duellò tra Enrico Michetti, sostenuto da FdI, e Simonetta Matone, più gradita dagli altri alleati. Tanto che, al termine del vertice di coalizione, dalla segreteria leghista è stato fatto trapelare un messaggio, una sorta di monito rivolto al partito di Giorgia Meloni. «La Lega sta lavorando alla ricerca dei candidati a Roma e Milano con spirito costruttivo, senza imporre alcun nome sotto una etichetta di partito», si è tenuto a sottolineare, «non ci "impuntiamo" su alcun candidato e ci aspettiamo dagli alleati lo stesso atteggiamento».

"Quello di Michetti è un profilo interessante, come quello della dottoressa Matone», ha obiettato, dal canto suo, Meloni. «Credo che non si sia scelto perché alcuni degli alleati, nello specifico Salvini, non hanno avuto la possibilità di incontrare Michetti ed è stato chiesto altro tempo», ha aggiunto. Chiuderete martedì? «Sì», ha garantito la leader di FdI, «l'unica cosa che non si può fare è perdere altro tempo». «Su Milano c'è una situazione simile. Racca è un profilo interessantissimo, come anche Dallocchio», ha continuato. «Sia a Roma che a Milano abbiamo profili competitivi. Io ho dato la mia massima disponibilità».

© Riproduzione riservata