Salvini domenica in Calabria a Zambrone, sarà agli Stati generali della Lega

«Essendo io domenica a Vibo Valentia è difficile che riesca ad arrivare in Ungheria per incontrare Putin. Sarò in Calabria agli Stati generali della Calabria, che è una regione che merita di correre». Alla fine Matteo Salvini stupisce un po’ anche i militanti e i quadri della Lega che non si aspettavano la sua presenza a Zambrone nell’appuntamento del Carroccio calabro. L’annuncio è arrivato questa sera nel corso della puntata di “Otto e mezzo”, su La7.

