Letta: i giovani italiani sono pochissimi: accogliere i migranti risorsa necessaria per il lavoro

«C'è una questione molto importante: dobbiamo capire che in molti campi probabilmente c'è bisogno di manodopera che viene dall’immigrazione. Dobbiamo renderci conto che i giovani italiani sono pochissimi, troppo pochi rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo concepire il nostro futuro in modo diverso, con maggiore capacità di accoglienza e determinazione». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella puntata di «Porta a porta» in onda stasera.

© Riproduzione riservata