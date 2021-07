M5S, accordo Grillo - Conte sul nuovo statuto

C'è accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul nuovo Statuto. Lo ha annunciato Vito Crimi in assemblea dei gruppi M5S. A breve, ha spiegato, si voterà sul nuovo Statuto e sul presidente del M5S. «Il MoVimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni». E’ questo il messaggio di Beppe Grillo e Giuseppe Conte letto da Vito Crimi in assemblea M5S.

Le reazioni

«Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica. @GiuseppeConteIT e @beppe_grillo hanno appena concordato di dare il via al nuovo corso del @Mov5Stelle. Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Si riparte» Così sui social il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, tra i sei saggi del M5S.

«La saggezza è nella mediazione, nel dialogo, nella ricerca di un equilibrio anche quando il peso sembra insostenibile. Crescere significa anche questo. Il @Mov5Stelle ce l’ha fatta. Grazie a chi ha saputo placare le tifoserie facendo riemergere il gioco di squadra. Avanti. Da qui». Lo scrive su twitter il presidente della commissione Politiche Ue Sergio Battelli.

«Qualche giorno fa sembrava impossibile raggiungere un accordo. Ma l’intelligenza e l’amore per il M5S di Beppe e Giuseppe alla fine hanno prevalso. Un grazie anche ai 7 mediatori per il loro gran lavoro. Ora ripartiamo con coraggio!» Lo scrive in un tweet la vice presidente del Senato Paola Taverna.

«È nei momenti più duri che bisogna avere il coraggio di gettare il cuore oltre l’ostacolo: con il nostro @GiuseppeConteIT leader difenderemo i nostri valori e costruiremo il #M5S del futuro. Grazie ai 7 colleghi per il prezioso lavoro. Avanti con decisione e schiena dritta!». Lo scrive in un tweet il vice presidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo.

«Questo accordo ci permette di ripartire in un momento di difficoltà. È stato un lavoro molto pesante ma ce l’abbiamo fatta.» Lo ha detto alla congiunta dei gruppi M5S il capodelegazione del Movimento Stefano Patuanelli.

«L'accordo sul nuovo statuto segna un punto decisivo per il rilancio di cui tutti conosciamo bene l'urgenza. Con lo stesso spirito, con il lavoro di squadra, con la capacità di venirsi incontro possiamo fare tanto. E possono farlo Beppe Grillo e Giuseppe Conte, che ringrazio.» Lo scrive su Fb Roberto Fico. «È arrivato il momento di metterci a remare tutti insieme, con l’orgoglio per quello che siamo stati capaci di fare in questi anni e con la convinzione, anzi la certezza di poter fare ancora tanto», aggiunge il presidente della Camera.

«È un giorno importante per tutti noi. La più grande forza del MoVimento è sempre stata quella di sapersi evolvere, di trarre spunto dalle esperienze per crescere ed affrontare sempre nuove sfide. Lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni. Andare avanti insieme è un dovere, anche se alle volte può essere faticoso.» Lo dice il viceministro al Mef Laura Castelli.

«Finalmente si è raggiunto il punto. Abbiamo lavorato per unire, non per dividere, facendo prevalere il senso di squadra. Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno anteposto il MoVimento alle proprie posizioni personali. Ha prevalso il senso di squadra e per questo ringrazio i colleghi che in un frangente di così alta tensione hanno tenuto i nervi saldi e un approccio costruttivo». Così Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

«Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito il nuovo assetto organizzativo che permetterà al MoVimento 5 Stelle di rispondere con maggiore efficacia alle istanze dei cittadini e della società.» Lo afferma, in una nota, il senatore Gabriele Lanzi, Segretario e Delegato d’aula per il MoVimento 5 Stelle, membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo.

