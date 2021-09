Lamorgese: gli attacchi martellanti di Salvini sono un danno per il governo

Gli attacchi «martellanti e personali» a un ministro da parte di «chi sostiene il governo» finiscono per danneggiare l’immagine dell’esecutivo": ad affermarlo è il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo a una domanda sugli attacchi del leader leghista, Matteo Salvini. «Con una coalzione così ampia, i ministri sono costretti a grandi sforzi per individuare un punto di equilibrio tra posizioni talvolta distanti su temi molto sensibili, non solo l’immigrazione», ha osservato. «Certo», ha aggiunto, quando gli attacchi partono da chi sostiene il governo, diventando martellanti e personali, finiscono per danneggiare l’immagine dell’amministrazione e dell’intero esecutivo, in un momento molto delicato per il Paese nel quale occorrerebbe più coesione».

La titolare del Viminale ha ribadito la disponibilità a incontrare Salvini: «Non mi sottrarrò certo al confonto, anzi ascolterò con interesse le eventuali proposte su un tema molto complesso qual è l’immigrazione».

© Riproduzione riservata