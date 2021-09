Comunali Napoli: il Tar boccia boccia il ricorso, la lista promossa dalla Lega resta fuori

Il Tar della Campania ha respinto i ricorsi presentati per le liste "Prima Napoli" (promossa dalla Lega) e per le due civiche di diretta ispirazione del candidato sindaco Catello Maresca, che erano rimaste fuori dalla competizione per le Comunali di Napoli dopo la decisione della Commissione prefettizia. Stessa sorte per la lista "Movimento quattro zampe - Partito animalista". Riammessa, invece, la civica vicina al candidato sindaco Alessandra Clemente, anch’essa fermata nei giorni scorsi dalla Commissione prefettizia.

© Riproduzione riservata