Elezioni Calabria, Letta a Lamezia: “La Bruni per un futuro migliore”

“Abbiamo scelto Amalia Bruni per la sua storia e la sua competenza. Amalia racconta ai cittadini della Calabria che, con lei e grazie a lei, la pagina della malasanità in questa regione sarà voltata definitivamente. Ci chiediamo, a questo proposito, come faccia la destra a fare promesse di rinnovamento candidando nuovamente Spirlì”. Parole decise quelle di Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, che stamattina ha tenuto un incontro pubblico su corso Numistrano a Lamezia. Un ‘caffè’ di primo mattino nel ‘salotto buono’ della città per sostenere ancora una volta Amalia Bruni candidata del centrosinistra alle prossime regionali. Insieme a Letta anche Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, e il commissario regionale Stefano Graziano. Una vera e propria full immersion tra la gente, insieme ai candidati della circoscrizione centro, per ribadire l’impegno fortissimo del partito democratico nazionale riguardo alla campagna elettorale in Calabria. “La sanità – ha sottolineato Letta - è la prima grande questione da risolvere. Non è possibile che per curarsi i calabresi debbano continuare ad alimentare il turismo della salute. Questa tendenza deve essere invertita: la Calabria – ha rimarcato il segretario del Pd - deve diventare una vicenda nazionale e non solo calabrese”.

Nel suo intervento Letta ha poi centrato l’attenzione sul rinnovamento della politica “perché la Calabria deve avere una classe dirigente nuova. Ogni voto disperso che non andrà ad Amalia Bruni – ha sentenziato - è un voto dato a Spirlì. Votare Amalia significa far uscire la Calabria da questa situazione, per un futuro migliore contro le destre”. Il segretario nazionale del Pd ha annunciato la presenza dei big del partito per i prossimi giorni in Calabria. “Siamo tutti accanto ad Amalia –ha concluso - Con questa candidatura ci giochiamo tutto. Vinceremo le elezioni e il Pd sarà il primo partito in Calabria”. La candidata alla presidenza della regione, dal canto suo, ha affermato: “Ho fatto una scelta difficile, dolorosa, ma con grande spirito di servizio. Da Lamezia dobbiamo ripartire per una crescita globale e culturale”. Letta in tarda mattinata sarà a Cosenza in piazza Kennedy per tenere un comizio a sostegno di Franz Caruso, candidato a sindaco nella città dei Bruzi. Nel pomeriggio il segretario nazionale del Pd concluderà la festa dell’unità a Catanzaro Lido con un dibattito moderato dalla giornalista di Repubblica Giovannella Vitale. L’interlocutrice di Letta sarà la stessa Amalia Bruni.

