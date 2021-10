Elezioni regionali e amministrative in Calabria: domani in edicola lo speciale Gazzetta del Sud

Elezioni Regionali: sull'edizione di domani uno speciale sulle elezioni regionali e sulle amministrative (20 pagine nell'edizione di Cosenza, 16 in quella di Reggio Calabria e Catanzaro) con le liste per circoscrizione che sono state presentate a sostegno dei candidati alla presidenza Amalia Bruni, Luigi de Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio. Spazio anche a tutte le liste delle Amministrative: si voterà infatti in 82 comuni, a cominciare da Cosenza.

I posti in Consiglio regionale sono 30 (29 più quello che spetta al candidato presidente che arriva secondo). La soglia di sbarramento è fissata per le singole liste al 4% dei voti validi, per le coalizioni all’8%. Due terzi dei seggi saranno ripartiti con il proporzionale: 9 seggi nel collegio Nord, 8 seggi in quello Centro, 7 seggi in quello Sud. Un terzo dei seggi è invece assegnato con il maggioritario alle liste che appoggiano il presidente eletto qualora queste non raggiungano il 50% dei seggi, altrimenti è previsto un premio di maggioranza. Sono invece 82 i comuni calabresi in cui si voterà per le Amministrative: 30 a Cosenza con il capoluogo, 19 a Reggio Calabria, 8 a Vibo, 5 a Crotone, 20 Catanzaro.

E lunedì uno speciale in diretta, a partire dalle 14.45 uno speciale elettorale, con interviste, risultati in diretta e collegamenti, andrà in onda sul sito www.GazzettadelSud.it, sulla pagina facebook di Gazzetta del Sud e su GdsTv.

