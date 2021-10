Oggi, dalle 14.45, maratona elettorale di Gazzetta del Sud sul sito e su GdsTv

GazzettadelSud è pronta a seguire le elezioni Regionali e Amministrative che si terranno domenica e lunedì in Calabria. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 uno speciale elettorale, con interviste, risultati in diretta e collegamenti dal quartier generale dei quattro candidati, andrà in onda sul sito www.GazzettadelSud.it, sulla pagina facebook di Gazzetta del Sud e su GdsTv (canale 601 e 72). Previsti anche collegamenti con le redazioni di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria per commentare l'andamento del voto e approfondire i temi dello speciale che i nostri lettori troveranno in edicola martedì mattina.

