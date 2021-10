Regionali in Calabria: chi è Mario Oliverio, candidato presidente Indipendente-Sinistra 

Mario Oliverio, candidato presidente Indipendente-Sinistra, è nato a San Giovanni in Fiore 68 anni fa, si ripropone, da indipendente, alla guida della Regione dopo averla governata nel quinquennio 2014-2019. Prima di arrivare alla Cittadella è stato in Parlamento (dal 1992 al 2006) e per 10 anni presidente della Provincia di Cosenza.

Nel suo curriculum anche esperienze da assessore regionale all’Agricoltura e da segretario provinciale dei Democratici di sinistra, contribuendo, alla fine degli anni ‘90, ai successi del centrosinistra.

