Draghi: questo governo non tocca le case e non aumenta le tasse

«Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani. L’ho detto fin dall’inizio: questo governo non aumenta le tasse». Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia.

«Ieri o l’altro ieri ho detto chiedete a Salvini - ha aggiunto il premier - Oggi lui ha parlato e ha detto che la partecipazione al governo non è in discussione: ci vedremo nei prossimi giorni».

Energia, Draghi: consenso su acquisti comuni, a breve la proposta

«Di energia si è parlato molto rapidamente: la presidente ad Atene aveva ventilato la possibilità che la Commissione potesse acquisire un ruolo di acquirente comune come per i vaccini, concetto accolto molto favorevolmente da tutti. La prossima settimana o la successiva la commissione presenterà una proposta che poi dovrà essere discussa al consiglio Ue». Così il premier Mario Draghi al termine del vertice Ue in Slovenia. «L'aumento dei prezzi dell’energiua che stiamo sperimentando in Italia è problema di tutti, come al solito più poveri sono più il pronlema è grave. Anche tra i Paesi balcanici c'è grande preoccupazione».

