Floridia (M5S): "Indennità ai docenti in servizio nelle isole minori"

“E’ stato approvato in Commissione Bilancio del Senato un emendamento molto importante che istituisce, all’interno del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, una specifica sezione che attribuisce una indennità di sede disagiata al personale docente in servizio nei plessi siti nelle piccole isole con un contratto a tempo determinato o indeterminato. A tal fine vengono stanziati 3 milioni di euro a decorrere dal 2022. Questo emendamento del MoVimento 5 Stelle a prima firma Loredana Russo, è stato fortemente voluto da me insieme alla Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Vittoria Casa. E’ fondamentale garantire continuità didattica alle isole minori, tutelando maggiormente il personale scolastico che ivi presta servizio. Mi riferisco, in particolare, alle nostre Isole Eolie e, da insegnante, conosco benissimo le difficoltà ed i disagi che si vivono quotidianamente”, dichiara in una nota la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

© Riproduzione riservata