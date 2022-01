Quirinale, positivi dopo voto dovranno tornare a casa o in un Covid Hotel

I grandi elettori positivi al Covid potranno uscire dall’isolamento soltanto per votare e dunque dovranno indicare una casa a Roma o un Covid hotel dove tornare in quarantena dopo ogni scrutinio. Lo prevede il decreto approvato ieri dal governo, che chiede alla Camera di comunicare al prefetto della capitale la fascia oraria in cui i positivi - che ad oggi sarebbero circa 35 - saranno chiamati a votare per il nuovo presidente della Repubblica, nel 'drive in' creato all’esterno di Montecitorio.

A quanto confermano diverse fonti, non è allo studio l'allestimento di un Covid hotel ad hoc per i parlamentari e delegati regionali positivi o in quarantena, ma chi non risiede a Roma potrà fare richiesta di alloggiare in uno dei Covid hotel già esistenti nella capitale. In alternativa dovranno indicare "altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di isolamento o di quarantena» e quindi scegliere un appartamento o anche una struttura ricettiva adeguata. Chi è in quarantena potrà infatti uscire solo per andare a votare con la propria auto o un mezzo sanitario e poi dovrà tornare nel proprio domicilio, se non vuole violare il «divieto» previsto dalla legge di dormire o consumare i pasti in altro luogo.

I questori della Camera hanno già indicato le modalità per chiedere le procedure speciali di voto. Una mail dovrà essere inviata entro le 17 di domani o alla vigilia di ciascuna successiva votazione, per chi si scoprisse positivo in un

secondo momento. Alla mail dovrà essere allegata una liberatoria per accettare di rendere «conoscibile» la propria condizione sanitaria, nell’ambito delle procedure di voto.

A tutti i grandi elettori sarà misurata la temperatura all’ingresso di Montecitorio: chi ha più di 37,5 farà subito un tampone rapido e se negativo potrà entrare in Aula a votare, se positivo verrà indirizzato al 'drive in'.

