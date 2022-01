Inizia il dopo Mattarella. Ed il portavoce Giovanni Grasso prepara gli scatoloni

La foto di un ufficio, ingombro di scatoloni. L'ha pubblicata su Twitter Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Fine settimana di lavori pesanti...", scrive Grasso, con riferimento al trasloco in atto dagli uffici del Quirinale.

Ancora poche ore, dunque, e poi avrà inizio il voto per l'elezione del quattordicesimo presidente della Repubblica. Grasso, nato a Roma nel 1962, è studioso di area cattolica ed è stato, tra le altre cose, anche portavoce nel 2011 dell'allora ministro Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio e scelto come candidato d'area del centrosinistra nelle ultime ore per la corsa al Colle.

