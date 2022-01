Quirinale, Vito: il centrodestra dimostra l'autosufficienza del centrosinistra

«La scriteriata decisione dei leader del centrodestra di non partecipare alla votazione, ha dimostrato solo che il centrosinistra, con 538 votanti, è autosufficiente per eleggere il Presidente della Repubblica!». Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia.

Bonino: dopo tante parole su donne si voti Cartabia

«Assumendoci le nostre responsabilità, +Europa e Azione hanno proposto e votato fin dalla prima votazione la Ministra Cartabia. Abbiamo insistito anche oggi e mi auguro che anche altri grandi elettori diano questo senso di concretezza e di responsabilità perché dopo tanto blaterare sul ruolo delle donne, oggi è l’occasione per passare dalle parole ai fatti e sarebbe una novità importante per il paese». Lo dichiara la senatrice di +Europa, Emma Bonino in un video postato sulla sua pagina Facebook.

