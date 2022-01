Draghi: "Grato al presidente Mattarella, la sua rielezione splendida notizia per gli italiani"

«La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi.

«Auguri, caro Sergio, per la tua rielezione": comincia così un tweet di Emmanuel Macron per la rielezione di Mattarella. "So di poter contare sul tuo impegno - continua Macron - affinché viva l’amicizia fra i nostri paesi e questa Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo». Al tweet, il presidente francese ha aggiunto la foto delle evoluzioni delle pattuglie acrobatiche di Italia e Francia in occasione della firma del Trattato del Quirinale: «Viva l’amicizia tra l’Italia e la Francia!» conclude Macron, in italiano.

«Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica Italiana. L’Italia può sempre contare sulla Ue». Lo scrive in un tweet, in italiano, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

«Mi recherò immediatamente al domicilio dell’eletto con la presidente del Senato per comunicargli la sua elezione». Lo annuncia nell’Aula di Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico.

