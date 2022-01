Dopo il Mattarella bis e il flop Casellati la Meloni ‘smonta’ il centrodestra: “Da ricostruire”

«Oggi il centrodestra per come lo abbiamo visto non c'è più». Sono amare le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere, delusa dalla rielezione al Colle di Sergio Mattarella e dal comportamento degli alleati. Però fa una promessa: "Ricostruiremo quello che oggi si è rotto». Per Meloni è stata una «enorme occasione sprecata», quella dal centrodestra di poter eleggere una figura di area. «Avevamo i numeri, come maggioranza relativa, almeno per dare le carte. Ma nella coalizione molti non lo hanno voluto», ricostruisce la leader conservatrice.

Meloni non si aspettava il ripiego del segretario della Lega Matteo Salvini sul bis. «Non l’ho capito, lo trovo incomprensibile. Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato Mattarella. L’unica ipotesi alla quale tutti i leader del centrodestra avevano detto no con apparente convinzione», afferma.

I due non si sono chiariti: «D’altronde non credo ci sia molto da chiarire», precisa Meloni. «In questo momento no», lei, Salvini e Berlusconi non sono alleati, afferma. «Mi sembra che abbiano preferito l’alleanza col centrosinistra, sia per Draghi sia per Mattarella». E attacca: «Hanno barattato sette anni di presidente della Repubblica con sette mesi di legislatura, o se vogliamo di stipendio».

Sbagliata la partita su Casellati. «Siamo stati noi a farci male - ammette Meloni -. Anche se in quel caso FdI ha votato compatta e anche la Lega ha votato bene. In qualche modo avevano ragione gli avversari che dicevano che sulla carta eravamo maggioranza, ma non nel voto sul presidente».

