E' rottura tra Salvini e Meloni... Cala il "gelo" anche con Berlusconi?

L'accoppiata Giorgia Meloni-Matteo Salvini sta per implodere. E' questo uno degli effetti della rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica.

"Meglio soli che male accompagnati - ha affermato la leader di Fratelli d'Italia - Il problema è che se gli altri partiti devono scegliere tra il centrodestra e l'alleanza di governo, scelgono quest'ultima. E e tra Fdi e il Pd, scelgono il Pd". Non più tenera con il leader della Lega: "Quello che ha fatto in occasione dell'elezione del capo dello Stato è folle. Per lui, non per me".

Il senatore milanese rilancia un progetto che nell'estate scorsa aveva tentato di portare avanti senza grande successo. Ma lo fa in un momento completamente diverso, prendendo le distanze proprio da Meloni e tentando di arginare la fuga dei centristi. "Solo un nuovo contenitore politico delle forze di centrodestra, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Il nostro modello può essere quello del Partito Repubblicano americano".

Questo però non alletta particolarmente i forzisti. Anche perchè in Forza Italia sono in pochi sono disposti a riconoscere ancora la leadership di Salvini e quando, a sera, il capo del Carroccio va a trovare ad Arcore un Silvio Berlusconi appena uscito dalla clinica, l'accoglienza è cordiale ma non particolarmente calorosa.

Il colloquio, spiegano fonti di Lega e Forza Italia, serve a riaffermare "vicinanza umana e politica" ma pesano, eccome, alcune proposte dell'ex ministro dell'Interno nelle trattative per il Colle, non gradite al Cavaliere: Belloni, Severino, Cassese.

