Salvini sul centrodestra. "Non siamo più una coalizione. C'è chi pensa al suo orticello"

A pochi giorni dall'elezione del presidente della Repubblica, torna a parlare Matteo Salvini. Il leader della Lega è positivo al Covid ma non ha mancato di dire la sua sugli scenari politici in atto durante una diretta social

"Mettiamo i piedi e le mani nel piatto: il centrodestra è una coalizione in Italia? No. Mi sembra evidente. In questo momento, e temo ancora per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce la logica del singolo. Un ragionamento per me miope che guarda al proprio orto".

"Il centrodestra deve domandarsi "quale è la sua anima, i suoi obiettivi e i suoi punti cardinali". C'è "qualcuno che preferisce avere il suo piccolo orticello presidiato e assistere allo smantellamento dei valori del nostro Paese. Io ce la metto tutta per unire" laddove "c'è chi divide". Occorre "giocare di squadra".

