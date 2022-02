Conte e M5S: "La mia leadership non dipende da carte bollate"

«La mia leadership del Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori, quindi è un legame politico prima che giuridico». Lo ha detto ai giornalisti, lasciando la sua abitazione privata, Giuseppe Conte, a commento della decisione del tribunale di Napoli, che ha accolto il ricorso presentato da alcuni attivisti e ha sospeso le delibere che hanno modificato nell’agosto scorso lo statuto del Movimento 5 Stelle, introducendo la figura del presidente, ruolo ricoperto da Giuseppe Conte.. «La mia leadership non dipende dalle carte bollate e lo dico consapevole di essere anche un avvocato», ha aggiunto. «C'è un piano politico-sostanziale e uno giuridico-formale, che segna questa sospensione. Sospensione a cui si risponde con un bagno di democrazia. Erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale. Curioso che si era sempre votato così, con il vecchio statuto, e ora viene impedita questa cosa». Lo afferma il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Espulsione Di Maio? No, ma non posso ignorare attacco"

«Prima Di Maio andava in piazza per sostenere le nostre battaglie - dice Conte - oggi per esibire una corrente e attaccare la leadership. L’ho sentito per telefono e mi ha detto che è desideroso di esprimere idee e progetti. E’ vero, un passaggio difficile c'è stato ma l’interesse del Movimento viene sempre prima delle persone. Non é nell’orizzonte delle cose che Di Maio venga espulso ma é ovvio che lui - che è l’ex leader - ha delle responsabilità in più. Una leadership vera non ha mai paura del confronto ma di fronte ad un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla».

Alleanza col Partito Democratico

«Rispetto i tormenti del giovane Renzi, non so quale prospettiva politica si darà, se starà a destra o starà a sinistra... L’Asse gialloverde? Una sciocchezza, in vari momenti abbiamo pubblicamente detto di volerci confrontare con l’opposizione, quindi è ovvio che poi ci fossero questi incontri, in accordo con Letta e Speranza» così il leader del M5S Giuseppe Conte. «Certo che mi fido di Enrico Letta ma il dialogo con il PD è un dialogo nel segno della chiarezza e della reciproca autonomia», ha aggiunto.

