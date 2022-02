Boom energia e gas: Draghi annuncia intervento ampio sulle bollette. Fino a 7 miliardi

Un nuovo decreto sulle bollette ci sarà. Presto. E di «ampia portata». Il premier Mario Draghi sceglie lo sfondo del porto di Genova, dove è tornato per promuovere il Pnrr, per lanciare un messaggio rassicurante: non solo il Piano coi fondi europei sosterrà crescita e stabilità del Paese nel medio periodo ma nel frattempo il governo non "dimentica famiglie e imprese in difficoltà» e, anzi, sta lavorando a un nuovo provvedimento per calmierare gli aumenti di luce e gas che hanno registrato un «boom», certifica l’Arera, nonostante gli interventi messi in campo finora.

Il prezzo dell’energia elettrica nei primi tre mesi dell’anno è raddoppiato (+55%) e poco meno ha fatto il gas (+41,8%), creando problemi non solo alle attività produttive ma anche ai sindaci, che domani in protesta «spegneranno» i monumenti, gli uffici pubblici, alle Asl e agli Ospedali. Di tutto questo dovrebbe tenere conto il nuovo intervento che potrebbe valere tra i 5 e i 7 miliardi, come ha spiegato la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra, assicurando che questa volta si dovrebbero anche «rafforzare i bonus sociali». Si parte da circa 4 miliardi che arrivano in parte (per circa 1,5 miliardi) dalla prima mini tassazione degli extraprofitti realizzati dagli impianti a fonti rinnovabili. Altre risorse dovrebbero arrivare dalla destinazione dell’intero incasso delle aste di Co2 alla riduzione delle bollette, misura che l’Arera invita a rendere "strutturale». L’autorità per l’energia chiede anche al governo di rivedere in modo stabile gli oneri di sistema, eliminando dalla bolletta quelli che non hanno a che fare «con il sistema energetico».

Ma la ricerca dei fondi è in corso e il perimetro dell’intervento sarà definito nel dettaglio solo quando si avrà piena contezza delle risorse. Che non saranno a deficit perché, almeno per il momento, a Palazzo Chigi e al Mef si continua a escludere il ricorso a uno scostamento di bilancio. Tutti i partiti, però, restano in pressing: Giuseppe Conte chiede soluzioni «strutturali», la Lega lamenta in un flash mob alla Camera anche le difficoltà di piscine e impianti sportivi" ed esulta per l’annuncio di Draghi, mentre Enrico Letta insiste che bisogna fare presto per non azzoppare la ripresa, ed elenca tra le proposte del Pd anche quella di aumentare la produzione di gas nazionale, che pure è una delle opzioni sul tavolo. Per le misure di medio periodo si guarderebbe anche alla revisione degli stoccaggi mentre non si esclude, tra gli interventi immediati, di prevedere aiuti anche per il trimestre in corso per le imprese energivore. Il nuovo decreto-energia dovrebbe arrivare la prossima settimana, mentre venerdì si dovrebbe chiudere in Consiglio dei ministri sulla riforma del Csm, mentre i ministri leghisti Garavaglia e Giorgetti stanno lavorando per portare al più presto il testo sulle concessioni balneari, su cui con il ministro Mariastella Gelmini hanno incontrato gli enti locali. Ma la questione più urgente restano le bollette. Che si tratti di una «mina» sulla strada della ripresa, come ribadisce il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il governo è ben consapevole, tanto che si appresta a varare il quarto intervento in pochi mesi. Ma non cala la fiducia che l'economia possa superare la congiuntura e mantenere una crescita «sostenuta, equa e sostenibile» che è «il miglior custode della stabilità», ha detto Draghi visitando oltre al Porto di Genova anche il cantiere del Terzo Valico. Per la prima uscita dell’anno - a cui dovrebbero seguirne altre - il premier sceglie una città che è diventata «modello», che grazie al «coraggio dei genovesi» ha mostrato al Paese intero «come ripartire dopo una tragedia». Con un pensiero alle vittime del crollo del Ponte Morandi, e l’altro alla «collaborazione, rapidità e concrettezza» di tutti i soggetti coinvolti nella ricostruizione, Draghi ha sottolinato che quelli che ci aspettano sono «anni cruciali», in cui andranno centrati «tutti gli obiettivi del Pnrr» per «una questione di serietà» verso i cittadini e i partner europei, ma anche di «affidabilità». E per i quali servirà «lo stesso spirito di rinascita che oggi vediamo a Genova».

